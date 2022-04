Snowboarder verirrten sich nach Aprés Ski

Die letzte Talbfahrt verpassten am Samstagabend zwei polnische Snowboarder im Skigebiet Kitzsteinhorn in Kaprun. Nach dem Aprés Ski wollten sie daher zu Fuß mit ihren Boards ins Tal wandern. Doch die beiden unterschätzten den Abstieg im Dunkeln. Erschöpft und orientierungslos setzten die beiden Urlauber einen Notruf ab. Mittels GPS-Daten konnte die Bergrettung Kaprun den 37-Jährigen und 40-Jährigen retten. Auch ein Hundeführer des Roten Kreuzes, die Alpinpolizei sowie Polizisten aus Kaprun und Zell am See waren anwesend. Die beiden Polen konnten unverletzt ins Tal gebracht werden.