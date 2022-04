Rapid kämpft heute gegen die „Horror-Bilanz“

Letzter Sieg im August 2015

Der letzte Sieg in der Mozartstadt gelang im August 2015, die Torschützen zum 2:1 waren Schwab und Petsos. Von damals steht nur noch Grahovac heute im grün-weißen Aufgebot. Und Sportchef Barisic war der Trainer. Seine Nachfolger Büskens und Canadi scheiterten an der „mission impossible“, Djuricin fehlten 2017 beim 2:2 nur wenige Sekunden, Dabbur glich in Minute 92 zum 2:2 aus. Und unter Kühbauer gelang 2019 ein „Dreier“. Aber in Hütteldorf. Der einzige Sieg in den letzten 26 Duellen.