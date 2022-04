Rapid plant während der Katar-WM Blitzturnier

Lob an Salzburg

Ein Lob verteilte Peschek an den kommenden Liga-Gegner Red Bull Salzburg. Am Sonntag (17.00 Uhr/live sportkrone.at) kommt es in Wals-Siezenheim zum Duell des amtierenden Meisters gegen den Vizemeister. „Sie haben die Mittel und setzten sie auch richtig ein, von dem her machen sie einen guten Job. Leider aus Rapid-Sicht“, sagte Peschek. Für ihn steht allerdings fest, dass man aufgrund der finanziellen Unterschiede nicht mit den gleichen Waffen kämpfe. „Mir ist in ganz Europa keine Liga bekannt, wo der Unterschied zwischen Erstem und Zweitem in Relation so groß ist wie in Österreich. Die Schere in Österreich ist riesig.“