Wegen Hackernwackelt nun die Rektor-Wahl

In der Nacht von Sonntag auf Montag griffen Hacker das Computersystem der Universität Salzburg an – betroffen ist auch ein E-Mail-Server, über den die 3000 Uni-Mitarbeiter ihre Nachrichten empfangen und versenden. Genau das klappt nun seit knapp einer Woche gar nicht mehr. Die Hochschule beauftragte daraufhin eine externe Firma. Wie lange das Mail-Postfach der Mitarbeiter nun leer bleibt, ist jedoch ungewiss. „Wir arbeiten mit Hochdruck und rund um die Uhr an der Wiederherstellung“, sagt Rektor Hendrik Lehnert.