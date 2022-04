Für Start-ups: Workspace in Kitzbühel öffnet

Ein neuer Workspace für Start-ups eröffnet am 8. April in Kitzbühel. Im „Start.N“ können Neugründer in 23 Räumen ihre Ideen verwirklichen, sich vernetzen und austauschen. Die Verantwortlichen versprechen, dass die Büros „ohne lange vertragliche Bindung schnell und unkompliziert angemietet und wieder freigegeben werden können“.