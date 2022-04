Meldestelle für Glücksmomente

In Lustenau begrüßt man sich bekanntlich mit „Lebe“. Für den geborenen Lustenauer Peter Weiskopf ist dies mehr als ein Gruß, vielmehr eine Aufforderung, wenn nicht gar ein Lebensmotto. Kein Wunder, ist er doch seit 2004 Geschäftsführer des „Lebensraum Bregenz“, einer wohl einzigartigen Institution, die niederschwellig und serviceorientiert Selbsthilfegruppen vereint und in vielerlei Hinsicht als Informationsdrehscheibe für die Bevölkerung dient. Der gelernte Kaufmann fand Mitte der 80er Jahre zur Sozialarbeit: „Ein Schlüsselerlebnis waren die Hainburg-Proteste, wo ich sah, was eine Zivilgesellschaft erreichen kann. Dazu kam ein Seminarbesuch, bei dem ich die Kraft des Miteinanders und des Disputs kennen und spüren lernte.“