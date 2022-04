Lipizzaner genießt den Ruhestand im Ländle

Ein Besuch in der Spanischen Hofreitschule in Wien war ausschlaggebend. „Ich habe von meinem Sohn Dominique Folie Tickets zum Geburtstag geschenkt bekommen“, erzählt Achammer. Nach der Vorführung wurde sie von Bereiterin Michaela durch die Stallungen geführt. Fasziniert von den Eindrücken, erkundigte sich Désirée, ob man so ein Pferd auch kaufen könne - und bekam eine Absage: Sobald ein Hengst seine Ausbildung an der Spanischen Hofreitschule absolviert, sei er eigentlich nicht mehr verkäuflich.