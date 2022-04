Trotz Kälte: Vojta läuft guten Halbmarathon

Schon über 30.000 Anmeldungen für Wien

Auf das Marathon-Wochenende heuer am 23./24. April gibt es weiter einen enorm großen Andrang. Für alle Bewerbe liegen bereits mehr als 30.000 Anmeldungen vor. „Wir merken, dass die Menschen wieder aktiv sind und gemeinsam laufen wollen. Wir sind das größte touristische Event in Wien, und das schon zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie. Die Teilnehmenden kommen aus ganz Österreich und rund 125 Ländern“, sagt VCM-Veranstalter Wolfgang Konrad, „es macht uns stolz, dass wir es sind, die einen wesentlichen Beitrag zur Wiederbelebung des touristischen Aufkommens in Wien beitragen können. Der Vienna City Marathon ist ein wichtiger Umsatzbringer in so schwierigen Zeiten.“