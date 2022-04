Präsident warnt vor „arabischem Frühling“

Das Haus von Präsident Gotabaya Rajapaksa wurde mit Steinen beworfen, Busse und Polizeifahrzeuge in Brand gesteckt. Mindestens 54 Menschen wurden laut Angaben der Regierung festgenommen, mehr als 50 Menschen verletzt. Rajapaksa warf den Demonstranten vor, einen „arabischen Frühling“ wie im Nahen Osten herbeiführen zu wollen. „Die Proteste am Donnerstagabend wurden von extremistischen Kräften angeführt, um Instabilität in unserem Land zu schaffen“, erklärte das Büro des Präsidenten. Offiziellen Quellen zufolge war Rajapaksa während des Protests nicht zu Hause.