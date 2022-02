Sri Lanka schickt Großbritannien 3000 Tonnen Müll

Als Beamte in Sri Lanka aufgrund enormer Geruchsentwicklung Container inspizierten, deren Inhalt mit als „gebrauchte Matratzen und Teppiche zum Recycling“ deklariert war, fanden Sie tonnenweise Materialien aus Leichenhallen und medizinische Abfälle vor. Den Abfall hatte eine britische Firma zwischen 2017 und 2019 in den südasiatischen Inselstaat geschickt. Ein Gericht ordnete die Rücksendung an - am Montag wurde der letzte Container geschickt.