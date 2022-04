Tierquäler legt mit Nägel gespickten Käse aus

Bislang unbekannte Täter verteilten in der Dornbirner Weiherstraße zu einem nicht bekannten Zeitpunkt Giftköder in Form von mit Käse ummantelten Nägeln. Die Köder wurden von einem Passanten am Donnerstag um 16.30 Uhr im Zuge eines Spazierganges entdeckt und entsorgt.