Alfons Haider ist der „Königsmacher“

Vom 14. Juli bis zum 15. August wird Mörbisch endlich wieder wunderbar, wenn Alfons Haider als Intendant zu „The King and I“ auf die Seefestbühne am Neusiedler See einlädt. Um erste Einblicke auf das fulminante Bühnenbild zu geben, lud er am Donnerstag ins Wiener Marriott Hotel. Samt Bühnenbildner Walter Vogelweider, Hauptdarsteller Kok-Hwa Lie und Burgenlands Landesvater Hans Peter Doskozil.