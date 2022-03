Sonnen-Wochen folgen Regen und Schnee

Mit den frühlingshaften Temperaturen ist es zunächst einmal vorbei. Dicke Regenwolken hängen über dem Ländle - am heutigen Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf 800 Meter, am Abend und in der Nacht kann es sogar bis ins Rheintal schneien. Den Landwirten kommen die Niederschläge gerade recht.