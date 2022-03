„Haben das Recht“: Russen verteidigen EM-Bewerbung

Die russische Delegation beim FIFA-Kongress in Doha hat die geplante Bewerbung Russlands für die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaften 2028 oder 2032 trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine verteidigt. „Es ist eine lange Zeit bis 2032“, sagte Alexej Sorokin, Organisationschef der WM 2018 in Russland, der englischen „Times“ am Donnerstag. Die Europäische Fußball-Union UEFA will die Endrunden 2028 und 2032 gemeinsam vergeben. „Wir haben das Recht“, so Sorokin