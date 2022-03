Medizinische Versorgung „kurz vor Zusammenbruch“

Mit den Massentests während des zweistufigen Lockdowns in Schanghai sind die entdeckten Corona-Infektionen in der chinesischen 26-Millionen-Metropole zuletzt stark in die Höhe geklettert. Am Donnerstag meldeten die Behörden der Finanzmetropole zwar erstmals seit zwei Wochen einen Rückgang - 5700 Fälle nach fast 6000 am Vortag - doch laut der parteinahen Zeitung „Global Times“ steht die medizinische Versorgung der Stadt „kurz vor dem Zusammenbruch“.