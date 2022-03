Balkan-Banden „besetzen“ Wiener Gefängnisse

Es war beziehungsweise ist der größte Rund-um-Schlag gegen das organisierte Verbrechen in Österreichs Kriminal-Geschichte: Im Zuge der „Operation Achilles“ wurden seit April des Vorjahres 140 verdächtige Mitglieder von Westbalkan-Drogen-Banden verhaftet. 25 der mutmaßlichen Mafiamitglieder wurden mittlerweile bereits zu insgesamt 111 Jahren Gefängnis verurteilt und rund 90 Verdächtige sitzen aktuell (noch) in Untersuchungshaft. Die meisten davon in Wien. Wie auch der verdächtige Balkan-Drogen-Pate Dario D. alias „Dexter“ - einer der wohl größten „Fische“. Er soll Gegenspieler auf brutalste Art und Weise bestraft, gefoltert oder gar ermordet haben. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.