Zu wenig Ärzte für die Betreuung von Suchtkranken

Drogenersatztherapie seit 1986 in Österreich

Die Drogenersatztherapie – in Österreich 1986 eingeführt – kann ein Weg zur Abstinenz sein. Das gelingt aber nicht immer. „Eine Dauersubstitution trägt dennoch zur Stabilisierung des Gesundheitszustandes und der sozialen Situation bei“, erklärt Psychiater Ekkehard Madlung-Kratzer vom Psychiatrischen Krankenhaus Hall. Der scheidende Ärztekammerpräsident Artur Wechselberger spricht von wertvoller Aufbauarbeit, „die jetzt in Gefahr ist“. Ziel sei eine Behandlungsquote von 60 Prozent. Dafür brauche es aber mehr Unterstützung für die Mediziner.