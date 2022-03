Schubhäftlinge nutzten Absonderung zur Flucht

„Die Herausforderung ist, dass wir uns hier in einer rechtlichen Grauzone befinden“, sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig. „Sobald ein Schubhäftling Corona-positiv ist, tritt die Haftuntauglichkeit in Kraft und er wird enthaftet.“ Das gelte freilich nur für jene, die als nicht gefährlich eingestuft sind. Eine lückenlose Überwachung sei so aber nicht möglich. Die geflohenen Häftlinge haben in dem Fall nur gegen die behördliche Absonderung verstoßen.