Mann stalkte Freundin mit Apple Watch - verhaftet!

Die Freundin, die in dem Zentrum einen Schutzbefehl gegen Welch erlassen wollte, gab gegenüber der Polizei an, dass beide in der Vergangenheit eine App benutzt hatten, um den Standort des jeweils anderen im Auge zu behalten. Vor ihrer Fahrt in das Zentrum habe sie die App jedoch deaktiviert. Welch habe sie daraufhin per SMS aufgefordert, ihren Aufenthaltsort bekannt zu geben und ihn anzurufen. Der 29-Jährige hatte ihr dem Bericht nach zuvor mehrfach gedroht, sie zu töten.