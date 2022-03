„Pkw ausgewichen“: Überschlag am Wiener Kahlenberg

Mit dem Auto auf dem Dach gelandet ist ein 20-Jähriger in der Nacht auf Dienstag am Wiener Kahlenberg - wo gerne in so manchen Nächten auch die PS-Leistung der fahrbaren Untersätze und die Drift-Fähigkeit der Lenker getestet wird. Den Unfall will der Lenker des Autos nicht selbst verschuldet haben: Er habe einem schwarzen Auto ausweichen müssen.