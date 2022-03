Tiroler Strompreis von Kraftwerks-Boom unberührt

Wer zahlt am Ende die Rechnung?

Als erstes wird heuer im Herbst das „Gemeinschaftskraftwerk Inn“ (GKI) im Oberen Gericht fertig. „Es ist das größte Laufkraftwerk in Mitteleuropa. Das ist ein Zeichen, dass wir nicht nur als Tiwag absolut die Wasserkraft forcieren, sondern auch als Land“, sagte Platter. Konkrete Projekte am Tauernbach, in Tumpen, Imst-Haiming, Sellrain-Silz und Kaunertal sind in Planung bzw. in Umsetzung, wobei Kaunertal nach Fertigstellung von Kühtai in Angriff genommen werden soll. Doch was bedeuten die gigantischen Baukosten für den Strompreis? Wer zahlt am Ende die Rechnung?