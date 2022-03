Impfgegner sitzen nun auch in Wiener Ärztekammer

Bei der Ärztekammerwahl am Samstag in Wien ist erneut die „Vereinigung österreichischer Ärztinnen und Ärzte - Liste Steinhart“ von Kammer-Vize Johannes Steinhart stimmenstärkste Fraktion geworden, Zweiter wurde wieder das „Team Thomas Szekeres“ des amtierenden Kammerpräsidenten. Brisant: Auch die Impfgegner-Fraktion MFG zog mit sechs Mandaten in die Standesvertretung der Wiener Ärzte ein.