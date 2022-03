Szekeres: „Kein Arbeiten ohne negativen Test“

Die Maskenpflicht in Innenräumen ist wieder da - und bleibt zumindest bis 16. April. Damit besteht im Handel, bei körpernahen Dienstleistungen, im Kino, Theater und am Arbeitsplatz bis auf wenige Ausnahmen wieder die FFP2-Maskenpflicht. „Die weitgehenden Öffnungen davor waren falsch“, sagt Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.