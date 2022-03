Sean Penn für Boykott der Oscars ohne Selenskyj

Penn, in Hollywood als Schauspieler und Regisseur bekannt, befürchtet, dass die Filmakademie dies nicht weiter verfolgt habe. In diesem Fall wäre das der „schamloseste Moment in der Geschichte Hollywoods“. Penn rief zu Protesten und zu einem Boykott der Gala auf, falls sich die Filmakademie tatsächlich nicht um Selenskyj bemüht habe, dessen Land von Russland angegriffen worden war.