Prohaska: „Müssen uns für einen Stil entscheiden“

Es macht daher jetzt keinen Sinn, Namen in den Raum zu werfen, was den künftigen Teamchef betrifft. Das allein ist zu wenig. Es gilt, in Ruhe zu entscheiden, was wir spielen wollen und auch können. Nicht nur im Nationalteam, sondern auch in den Auswahlen darunter. Eine durchgängige Philosophie entwickeln und die besten Talente im Auge haben.