Janko: Rundumschlag gegen ÖFB-Spitze und Schöttel

Ex-Teamstürmer Marc Janko hat die im ÖFB-Präsidium versammelte sportliche Kompetenz öffentlich angezweifelt. Das Engagement der Vertreter im Amateur-Fußball sei „gut und wichtig für die breite Masse, aber für den Profibereich muss eine Expertise her, die sich auch in diesem Bereich auskennt“, sagte Janko am Samstag in „Sport Aktuell“ im ORF-Fernsehen. „Zum Wohl des österreichischen Fußballs darf die Frage erlaubt sein, ob es nicht der richtige Zeitpunkt ist für eine Reform.“