Nur einer war besser als Foda - trotzdem keine WM

Die Ära von Franco Foda als Österreichs Fußball-Teamchef dürfte nach dem Aus im WM-Play-off am Donnerstag in Wales (1:2) zu Ende gehen. Das abschließende Testspiel am Dienstag in Wien gegen Schottland wird das 48. und vermutlich letzte Länderspiel unter dem Deutschen. Foda kann auf eine gute Bilanz verweisen - auch wenn er von sieben Pflichtspielen gegen in der Weltrangliste besser platzierte Teams sechs verloren und keines für sich entschieden hat.