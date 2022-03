Foda bleibt Teamchef, aber wie lange noch?

Foda war vom Spiel gezeichnet, analysierte es so: „Wir hatten große Möglichkeit in Führung zu gehen. Aber wir haben uns danach das Spiel selbst schwer gemacht. Erst in Halbzeit 2 war das wieder besser, aber dann kam das 0;2. Wir haben zu langsam gespielt, da war es einfach für Wales gegen uns zu spielen. Wir hatten auch zu einfache Ballverluste. Das haben wir angesprochen und es war dann auch besser, aber mehr als 1:2 ist leider nicht gelungen.“