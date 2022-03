Wer soll Teamchef werden - oder soll Foda bleiben?

Foda hat das Ziel WM am Ende relativ klar verfehlt. Nach Rang vier in der Quali-Gruppe hinter Dänemark, Schottland und Israel klappte es auch über die Hintertür, das dank des Nations-League-Gruppensieges erreichte Play-off, nicht. „Klar war die WM-Qualifikation nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte der Teamchef. Der vergebenen Chance in Wales trauerte er aber besonders nach. „Wir sind alle extrem enttäuscht. Es ist sehr schade und traurig, weil wir hatten die Möglichkeit, auch hier zu gewinnen.“