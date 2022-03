440.000 Euro für Erneuerung der Tiroler Dörfer

„Ob große kommunale Projekte oder private Vorhaben, jeder investierte Euro fördert die nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung der Tiroler Gemeinden“, freut sich der ÖVP-Gemeindelandesrat über das beschlossene Paket. Die 19 Projekte reichen von der Sanierung mehrerer Feldstadel in Obertilliach über die Gestaltung des Bildungszentrums in Terfens bis zur Nachnutzung eines alten Bahnhofgebäudes in Schönwies.