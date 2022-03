Sauna neben Gasthof ging plötzlich in Flammen auf

Nachdem die Sauna bei einem Gasthof in Spittal an der Drau für einen Besucher am Freitag beheizt worden war, ging diese plötzlich in Flammen auf. Der Gast befand sich zu dem Zeitpunkt zum Glück noch nicht in dem Gebäude. Fünf Feuerwehren mit insgesamt 104 Mann standen im Löscheinsatz.