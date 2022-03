Großer Plan für die kleine Gemeinde Hintersee

Zum einen betrifft das den Anzenberg gemeinsam mit Krispl und zum anderen den Rannberg mit dem angrenzenden Faistenau. Noch vor wenigen Jahren hätte es bei derartigen Informationen einen riesigen Aufschrei aus der Region gegeben. Aber die Vorzeichen haben sich verändert. So steht der Bürgermeister Paul Weißenbacher (ÖVP) etwaigen Windrädern positiv gegenüber. „Wir müssen jetzt erst einmal die Wind-Messungen abwarten und dann schauen, ob Windkraft hier bei uns in Hintersee überhaupt funktionieren würde. Was mir aber widerstrebt, ist von vorne herein nein zu schreien.“, sagt der Ortschef.