Chelsea kurz vor Verkauf: Das sind die Kandidaten

Chelsea steht zum Verkauf, nachdem der russische Eigentümer Roman Abramowitsch von der britischen Regierung wegen der russischen Invasion in der Ukraine mit harten Sanktionen belegt wurde. Abramowitsch will die Einnahmen der Charity spenden. Aktuell agiert der Chamions-League-Sieger mit einer Sonderlizenz der britischen Regierung. Chelsea darf u.a. keine Karten für Heimspiele in der Liga verkaufen sowie Spieler weder verpflichten noch verkaufen und auch keine neuen Verträge aushandeln.