LIVE ab 18 Uhr: Wer holt die Pole in Jeddah?

Beim WM-Auftaktrennen am vergangenen Sonntag in Bahrain gewann Ferrari-Mann Charles Leclerc vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz. Platz drei erreichte „Silberpfeil“-Star Lewis Hamilton. Für Red Bull gab es mit dem doppelten Aus ein Desaster. Schlägt Max Verstappen an diesem Wochenende zurück?