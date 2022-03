Stripfinger mit mehr Biss als die Vienna

„Ich habe ihn in zweieinhalb Jahren nur viermal gesehen. Er taucht meistens aus dem Nichts auf, ist wie Batman“, sagt Stripings Kapitän Nico Löffler über Gönner Erich Kirisits, der beim Ostligisten nur aus der Ferne die Fäden zieht, sich selten blicken lässt.



Dabei würde man im Aufstiegsrennen eigentlich jegliche Unterstützung gebrauchen können. „Wir wissen, dass 95 Prozent gerne die Vienna oben sehen würden, das ist uns aber egal. Wir haben schon beim 0:0 auf der Hohen Warte gezeigt, dass sie auf der Hut sein sollten.“ Das sieht auch Verteidiger Daniel Rosenbichler ähnlich. „Ich denke, dass wir mehr Biss haben als die Wiener.“

Am Selbstvertrauen wird’s beim Dorfklub nicht scheitern - eher an der Infrastruktur. Sollten nach der Stadion-Adaptierung im Spätherbst wirklich in Liga zwei die Fans vom GAK, BW Linz und Co. anrollen, wird’s interessant.



Außer einer Kirche sowie der Heimstätte gibt’s in der 329-Einwohnergemeinde so gut wie nix. „Wir haben ja eh eine Kantine, sonst müssen sie halt nach Gänserndorf fahren.“ Die Stripfinger „reisen“ morgen (19) zum Derby ins benachbarte Mannsdorf. „Ich bin gespannt, wie sie sich nach der langen Corona-Pause schlagen.“



Wie FCM-Trainer Tommy Flögel, dessen Elf zuletzt am 4. März am Platz stand. „Es ist leichter aufzuzählen, wer nicht positiv war“, nimmt’s Flögel locker. „Das ist jetzt abgehakt, wir wollen dort anschließen, wo wir gegen Bruck aufhörten.“ Also mit einem Sieg.