Weltcup in Innsbruck ohne Pilz und Schubert

Die Saison laufe bisher jedenfalls „nicht ganz so wie ich es mir vorgestellt habe“, erklärte Schubert bei dem Medientermin im Vorfeld des Weltcups. „Ich bin sehr skeptisch, was meine Teilnahme am Weltcup in zwei Wochen angeht“, legte er nach. In letzter Zeit habe er hinsichtlich seiner Verletzung „leider wieder Rückschritte gemacht“, weshalb er sich eine Teilnahme „noch offen“ halte.