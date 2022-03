Bulgarien stoppt Vergabe von „goldenen Pässen“

Nach Kritik aus Brüssel hat Bulgarien die Vergabe von „goldenen Pässen“ nach großen Investitionen von Nicht-EU-Bürgern gestoppt. Das Parlament in Sofia verabschiedete am Donnerstag in zweiter Lesung entsprechende Änderungen des Gesetzes über die bulgarische Staatsbürgerschaft. Die 2013 eingeführten „goldenen Pässe“ wurden bei Investitionen von mehr als einer Million Lewa (gut 500.000 Euro) ausgestellt.