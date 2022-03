„Der Drang zum Eigenheim ist ungebrochen“

Krise macht nicht Halt

Die in der Baubranche herrschende Materialknappheit sowie holpernde Lieferketten konnte Wimberger bislang abfedern, weil man die Logistik veränderte: „Früher haben wir fünf Tage vor Baubeginn Ziegel bestellt, jetzt tun wird das fünf Monate vorher“, so Geschäftsführer Christian Wimberger. Langjährige Partnerschaften mit Lieferanten seien das A und O. Stahlbewehrung könnte ein Thema werden: „Engpässe sind in aller Munde, noch spüren wir diese aber nicht.“