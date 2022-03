Stammzellen-Spende kann Leben retten

Deshalb ist es so wichtig, sich in der weltweiten Datenbank registrieren zu lassen. Möglich ist eine Knochenmark- oder Stammzellspende für gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahren. Die nächste Möglichkeit zur Registrierung gibt es am Sonntag in Deutschkreutz. Von 10 bis 14 Uhr werden freiwillige Helfer vom Verein „Geben für Leben“ im Vinatrium die Spenden abnehmen.