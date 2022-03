93 Kilo Kokain in Wald bei Udine beschlagnahmt

Die Finanzpolizei in Italien konnte in einem Wald in Bagnaria Arsa bei Udine 93,5 Kilogramm Kokain beschlagnahmen. Zwei Männer, die als Kuriere dienten, wurden festgenommen. Das Suchtgift wurde in drei verschiedenen Verstecken nach der Beschattung eines Lieferwagens entdeckt, der den Verdacht der Polizei erweckt hatte.