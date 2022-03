„Sofort runter mit dem Verbrauch von Öl und Gas!“

Land soll Sonderprojektgruppe einsetzen

Als Beispiele dienen ihm die Pumpspeicherkraftwerke Ebensee und Molln: „ Die Pläne sind bereits genehmigt. Sie liegen aber in den Schubladen, weil Finanzierungsfragen noch nicht geklärt sind. Zudem scheint zumindest bisher die Wirtschaftlichkeit von Pumpspeicherkraftwerken in Frage gestellt, in Anbetracht der neuen Sachlage und der bestehenden Herausforderung muss dies neu bewertet werden.“ Aufgabe der Landesregierung sei es jetzt, umgehend eine Sonderprojektgruppe einzusetzen, die all die Ideen aus den Schubladen holt und dafür konkrete Unterstützung anbietet.