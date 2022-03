Starkes Feld mit dem Vorjahressieg-„Erben“ Langat

Noch nie waren fünf Läufer mit Bestzeiten unter 2:06 Stunden in Wien am Start. Die Leistungsdichte im Bereich des VCM-Streckenrekordes von 2:05:41 Stunden ist sehr hoch. Die Rekordmarke von Getu Feleke aus dem Jahr 2014 kann in Gefahr geraten. Neben Ayenew sind Goitom Kifle aus Eritrea mit 2:05:28, Marius Kimutai für Bahrain mit 2:05:47, Oqbe Kibrom aus Eritrea mit 2:05:53 und der Äthiopier Abdi Fufa (2:05:57) bereits in diesem Bereich oder schneller gelaufen. Mit Abdi Kebede (2:06:43) und Limenih Getachew (2:06:47) aus Äthiopien kommen zwei weitere Athleten mit starken Bestzeiten.