Homeoffice machte das Zuhause wichtiger

Das Pandemie-bedingte Homeoffice hat das Zuhause wichtiger gemacht. Bei einer Umfrage im Auftrag von ImmoScout24* gaben 61 Prozent der Befragten, die Homeoffice nutzen, an, dass es für sie durch das Arbeiten in den eigenen vier Wänden wichtiger geworden ist, sich in der eigenen Wohnung wohlzufühlen.