San Antonio Spurs siegen mit starkem Pöltl spät

Die Entscheidung in San Francisco fiel in der Schlusssekunde. Nachdem Pöltl per Freiwurf ausgeglichen und seinen zweiten Versuch vergeben hatte, schnappte sich Keldon Johnson den Rebound und verwertete zum 110:108. Exakt 0,3 Sekunden waren da noch auf der Uhr. „Guter Start in den Road Trip“, stellte der heimische NBA-Pionier kurz und bündig fest.