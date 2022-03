Gmunden ohne erkranktes Trainerteam erfolgreich

Die Swans Gmunden haben auch ohne ihr gesamtes Trainerteam den vierten Sieg in Folge in der Basketball-Superliga der Männer (BSL) eingefahren. Die Oberösterreicher festigten mit einem 78:68 (41:34) zu Hause gegen den UBSC Graz Platz zwei in der Platzierungsrunde der sechs Topteams. Sie wurden dabei von Nachwuchscoach Cosmin Blägoi betreut.