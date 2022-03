Konsortium mit John Terry will Chelsea-Anteile

Der ehemalige Chelsea-Kapitän John Terry schließt sich dem sogenannten „True Blues“-Konsortium an, das sich zehn Prozent der Anteile am Fußball-Premier-League-Spitzenclub sichern möchte. Er wolle damit Chelseas „Geschichte und Erbe“ schützen, sagte der 41-Jährige am Samstag. Das Konsortium besteht aus ehemaligen Spielern sowie britischen Unternehmern und Fans und will vor allem eine Vertretung für jene sein, denen der Verein am Herzen liegt.