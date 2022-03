Expertengruppe fordert das Aus für Kroaten-Treffen

Das jährlich am Loibacher Feld in Bleiburg stattfindende Kroaten-Treffen, das oft von Teilnehmern missbraucht wurde, um das faschistische Ustascha-Regime zu verherrlichen, wird in der bisherigen Form nicht mehr stattfinden. Das besagt ein im Innenausschuss des Parlaments gefasster Beschluss. Demnach wird Innenminister Karner zur Untersagung nach dem Versammlungsgesetz aufgefordert.