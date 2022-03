Starmania: Engel Arabella im teuflischen Outfit

Moderatorin Arabella Kiesbauer kümmerte sich am Freitagabend in der ORF-Show „Starmania 22“ zwar wieder wie eine engelhafte Mama um ihre Schützlinge, ihr Outfit war dafür umso teuflischer. Im knallroten, dekolletierten Jumpsuit mit einem großen A mit Teufelshorn auf der Schulter führte sie durch die erste Finalshow. Als Gastjuror fungierte dieses Mal Marco Wanda, der den an sich sympathischen Schlager-Kandidaten Marco Spiegl zurechtwies, als dieser Jurorin Lili Paul-Roncalli anflirtete. Das sei „cringe“ und er solle das in Zukunft unterlassen.