„Starmania“: Diese sieben Kandidaten sind weiter!

„Starmania“ in Zeiten des Krieges in der Ukraine - geht das überhaupt, fragte Arabella Kiesbauer zum Start der neuen Staffel der Musik-Castingshow. Nach langen Überlegungen sei man zur Entscheidung gekommen: Ja! Man möchte eine kleine Auszeit vom Krieg schaffen - und vor allem jungen Talenten eine Chance bieten. 14 Kandidaten traten an, nur sieben sangen sich aber in die erste Finalshow in zwei Wochen. Die drei „Startickets“ der Jury gingen an Daniel Fink, Nadja Inzko und Valentina Thoms. Das Publikum wählte Martin Furtlehner, Marco Spiegl und Lukas Meusburger weiter. Das „Juryticket“ erhielt schlussendlich Khira Ayers.