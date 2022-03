Thomas Köhle neuer Chef des TVB Paznaun-Ischgl

„Schade, dass Dietmar nicht in Ischgl bleibt“

Nach dem Eklat um die Trennung von Andreas Steibl übernahm Dietmar Walser die alleinige Führung in Ischgl - vorher hatten noch zwei Geschäftsführer das Sagen. Dass sich Walser aus Ischgl nun völlig zurückzieht, findet Köhle „sehr schade“. Immerhin wohnen beide in Zams und der Neue wäre gerne „in der Früh in die gleiche Richtung zur Arbeit gefahren.“ Köhle hat sich gegen 17 Mitbewerber durchgesetzt.